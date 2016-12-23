В Казахстане задержали 33 членов экстремистской организации "Ат-Такфир уаль-Хиджра" Группировка пропагандируют принцип "обвинения в неверии", на котором построена идеология "Аль-Каиды" и ИГИЛ .

Комитет национальной безопасности Казахстана задержал 33 членов религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир уаль-Хиджра".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Семь лидеров организации содержатся под стражей, один находится под подпиской о невыезде. Для еще восьми человек избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, 17 рядовых членов организации привлекаются к расследованию в качестве свидетелей.

В ходе обысков обнаружены и изъяты религиозные материалы, компакт-диски, компьютерная техника и крупные суммы денег.

Большинство задержанных дали признательные показания. Они рассказали следствию о местах проведения тайных сборов, где пропагандировалась радикальная идеология. Деятельность казахстанских ячеек организации управлялась из-за рубежа.

Религиозная организация "Ат-Такфир уаль-Хиджра" входит в список террористических организаций в России, США, Китае, Египте и ряде других стран. Ее члены пропагандируют принцип "обвинения в неверии", или "такфира", на котором также построена идеология "Аль-Каиды", ИГИЛ и других террористических группировок.