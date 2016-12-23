"Интерфакс" сообщил о клинической смерти бывшего мэра Москвы Лужкова Пресс-секретарь Лужкова опровергает сообщения об экстренной госпитализации Лужкова.

Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был экстренно госпитализирован, врачи вывели его из состояния клинической смерти.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в медицинских кругах российской столицы.

Пресс-секретарь Лужкова опроверг "Дождю" экстренную госпитализацию политика, но подтвердил, что он находится в больнице.

"Юрий Михайлович действительно был госпитализирован в пятницу в одну и московских клиник. Он помещен в реанимацию", - сказал собеседник агентства. По его словам, Лужкова вывели из состояния клинической смерти, "сейчас за его жизнь борются медики".

В свою очередь пресс-секретарь Лужкова Геннадий Теребков опроверг "Дождю" эту информацию. "Никакой экстренной госпитализации не было", - сказал представитель бывшего мэра, добавив, что "Юрий Михайлович имеет право на то, чтобы обратиться в медучреждения".

О госпитализации Лужкова сообщал телеканал Life. По его информации, Лужков упал в обморок в библиотеке МГУ. По данным издания, бывший мэр Москвы долгое время принимал сильнодействующий лекарственный препарат, после чего у него произошел приступ.

Life также опубликовал видео, на котором, как утверждает издание, запечатлен момент госпитализации экс-мэра.

Как известно, Лужков был отправлен в отставку в сентябре 2010 года тогдашним российским президентом Дмитрием Медведевым. Его увольнению предшествовала длительная кампания в СМИ, самым заметным для рядовых граждан стала серия разоблачительных фильмов на федеральном ТВ. Лужков, однако, в отставку не подавал и в итоге был снят с должности с беспрецедентной формулировкой - "в связи с утратой доверия".