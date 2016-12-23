Спецтема Россия Мужчина на ВАЗе покатался по аэропорту Казани Нарушитель был приговорен судом к 15 суткам административного ареста.

40-летний житель Набережных Челнов за рулем ВАЗ-2115 протаранил стеклянную стену терминала в аэропорту Казани (Россия) вечером 21 декабря. Он проехал по всему зданию, причинив многочисленные разрушения и повредив трубу водоснабжения. В результате терминал затопило водой.

Телеканал "360" опубликовал полное видео с камер наружного наблюдения в аэропорту Казани, в терминал которого мужчина въехал на автомобиле ВАЗ.

Впоследствии нарушитель, находившийся в момент инцидента в состоянии алкогольного опьянения, был приговорен судом к 15 суткам административного ареста, сообщает "Интерфакс".

На мужчину было составлено 20 протоколов об административных правонарушениях, связанных с правилами дорожного движения, и два административных протокола, связанных с незаконным оборотом наркотиков.