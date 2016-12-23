Спецтема Россия В Иркутске за сутки изъяли более 10 тыс. бутылок "Боярышника" Одним из задержанных по делу об отравлении концентратом для ванн оказался выходец из Сирии.

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Иркутские полицейские в ходе рейдов за сутки изъяли 10 тыс. бутылок концентрата для ванн "Боярышник", разлитого в стеклянные бутылки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, за четыре дня полицейские проверили более 3,5 тыс. торговых предприятий области, в том числе ларьки и павильоны, мелкооптовые и оптовые рынки. Из незаконного оборота изъято более 22 тыс. литров алкогольной продукции, "реализация которой осуществлялась с нарушением законодательства", добавила представитель полиции.

"Образцы изъятого алкоголя направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области", - добавила она.

Отравившиеся концентратом "Боярышник" люди начали поступать в больницы Иркутска в прошлые выходные. Выяснилось, что вместо этилового спирта в продукте содержался метиловый. Были задержаны 13 человек, которых заподозрили в распространении суррогатного алкоголя.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Ленинского районного суда Иркутска Маргариту Джафарову, одним из задержанных оказался выходец из Сирии. "Он давно живет в России, имеет российское гражданство, но является выходцем из Сирии. Среди задержанных также - пятеро уроженцев Азербайджана", - сказала она.

Сегодня Ленинский районный суд решает вопрос об избрании меры пресечения в отношении 13 задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем. Сейчас по этому делу арестованы девять человек.

На сегодняшний день жертвами отравления "Боярышником" стали 75 человек.