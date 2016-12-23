В Конгрессе США заявили о контактах Сноудена с российскими спецслужбами
Бывший сотрудник американских спецслужб считает обвинения Конгресс бездоказательными.
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, получивший убежище в Москве после публикации информации о слежке в США, контактирует с российскими спецслужбами.
Об этом говорится в новом отчете Конгресса США, передает CNN.
"С момента прибытия Сноудена в Москву он контактировал и продолжает контактировать с российскими спецслужбами", - говорится в 33-страничном документе, обнародованном в четверг, 22 декабря, Постоянным комитетом по разведке Палаты представителей.
Информация под заголовком "Иностранное влияние" в отчете в основном закрашена, при этом в одном из незасекреченных абзацев приводятся слова "заместителя главы комитета по обороне российского парламента" о том, что Сноуден "делился разведданными с его правительством".
Сноуден ответил на эти обвинения в Twitter, отметив, что заявления Конгресса бездоказательны.
An indicator of HPSCI's slant is the knowing omission of my strident, well-documented criticisms of Russian policy: https://t.co/rbAUeGZPd7— Edward Snowden (@Snowden) December 22, 2016
Despite this, they claim without evidence I'm in cahoots with Russian intel. Everyone knows this is false, but let's examine their basis:— Edward Snowden (@Snowden) December 22, 2016
Сноуден, бывший сотрудник АНБ, в 2013 году раскрыл информацию о слежке американских спецслужб за гражданами. В 2014 году он получил вид на жительство в России и с тех пор находится в Москве. В США его обвинили в шпионаже. После избрания Дональда Трампа президентом США Сноуден, которого тот называл "предателем", не исключил экстрадиции в Штаты.