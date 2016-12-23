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В Конгрессе США заявили о контактах Сноудена с российскими спецслужбами

Бывший сотрудник американских спецслужб считает обвинения Конгресс бездоказательными.

В Конгрессе США заявили о контактах Сноудена с российскими спецслужбами
Сноуден
Фото: EPA/UPG

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, получивший убежище в Москве после публикации информации о слежке в США, контактирует с российскими спецслужбами.

Об этом говорится в новом отчете Конгресса США, передает CNN.

"С момента прибытия Сноудена в Москву он контактировал и продолжает контактировать с российскими спецслужбами", - говорится в 33-страничном документе, обнародованном в четверг, 22 декабря, Постоянным комитетом по разведке Палаты представителей.

Информация под заголовком "Иностранное влияние" в отчете в основном закрашена, при этом в одном из незасекреченных абзацев приводятся слова "заместителя главы комитета по обороне российского парламента" о том, что Сноуден "делился разведданными с его правительством".

Сноуден ответил на эти обвинения в Twitter, отметив, что заявления Конгресса бездоказательны.

Сноуден, бывший сотрудник АНБ, в 2013 году раскрыл информацию о слежке американских спецслужб за гражданами. В 2014 году он получил вид на жительство в России и с тех пор находится в Москве. В США его обвинили в шпионаже. После избрания Дональда Трампа президентом США Сноуден, которого тот называл "предателем", не исключил экстрадиции в Штаты.

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Тэги: США, Россия, Конгресс, спецслужбы, Эдвард Сноуден
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