Трамп определился с будущим пресс-секретарем Белого дома 45-летний Шон Спайсер шесть лет был директором по коммуникациям Республиканского комитета.

Трамп Фото: EPA/UPG

Избранный президент США Дональд Трамп назначит директора по коммуникациям Национального республиканского комитета Шона Спайсера на должность пресс-секретаря Белого дома.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление переходного штаба Трампа.

Пресс-секретарь предвыборной кампании Трампа Хоуп Хикс станет директором по стратегическим коммуникациям, а занимавший должность представителя Трампа Джейсон Миллер - директором по коммуникациям. За социальные сети в Белом доме будет отвечать Дэн Скавино.

45-летний Спайсер провел последние шесть лет в должности директора по коммуникациям Республиканского комитета. 28-летняя Хикс отвечала за связи с общественностью в бизнесе Иванки Трамп, а потом - в предвыборной кампании Трампа. Скавино познакомился с Трампом, работая помощником в гольф-клубе, а затем стал генеральным менеджером Национального гольф-клуба Трампа. В феврале Скавино был назначен ответственным за социальные сети в его предвыборном штабе.

Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США 8 ноября, опередив свою соперницу Хиллари Клинтон по числу полученных голосов выборщиков. Его инаугурация запланирована на 20 января.