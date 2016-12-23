Гюлен заявил о непричастности к убийству российского посла Проповедник считает, что власти Турции хотят дискредитировать возглавляемое им движение.

Фетхуллах Гюлен Фото: EPA/UPG

Турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен заявил о своей непричастности к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Об этом сообщает Аssociated Рress со ссылкой на видеообращение священнослужителя

Отмечается, что Гюлен не только отверг обвинения, но и осудил убийство. По мнению священнослужителя, власти Турции хотят дискредитировать возглавляемое им движение.

"Убедить мир относительно этих обвинений невозможно", - заявил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что полицейский, который застрелил посла РФ в Анкаре, был членом сети ФЕТО мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки о России.

Тело погибшего было доставлено в Москву. Похороны Карлова состоялись в четверг.