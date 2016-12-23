Гюлен заявил о непричастности к убийству российского посла
Проповедник считает, что власти Турции хотят дискредитировать возглавляемое им движение.
Турецкий проповедник Фетхуллах Гюлен заявил о своей непричастности к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова.
Об этом сообщает Аssociated Рress со ссылкой на видеообращение священнослужителя
Отмечается, что Гюлен не только отверг обвинения, но и осудил убийство. По мнению священнослужителя, власти Турции хотят дискредитировать возглавляемое им движение.
"Убедить мир относительно этих обвинений невозможно", - заявил он.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что полицейский, который застрелил посла РФ в Анкаре, был членом сети ФЕТО мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки о России.
Тело погибшего было доставлено в Москву. Похороны Карлова состоялись в четверг.