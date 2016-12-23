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Немецкая полиция задержала двух человек по подозрению в подготовке теракта
Задержанные - братья, выходцы из Косово.
Немецкая полиция
Немецкая полиция задержала двух человек в городе Дуйсбург по подозрению в подготовке теракта.
Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на заявление правоохранительных органов.
По данным издания, задержанные - братья, выходцы из Косово. Полиция считает, что они планировали совершить теракт в торговом центре города Оберхаузен.
Сейчас полиция выясняет, насколько далеко продвинулась подготовка к теракту.
Немецкая полиция работает в усиленном режиме в связи с терактом, который произошел в Берлине 19 декабря. Тогда грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке, погибли 12 человек, около 50 получили ранения.
Главный подозреваемый в совершении теракта - гражданин Туниса Анис Амри. Он объявлен в розыск.