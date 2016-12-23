При пожаре в высотке на Манхэттене пострадали 24 человека Двое человек находятся в критическом состоянии.

При пожаре в высотке в районе 59-й улицы и десятой авеню на Манхэттене пострадали 24 человека.

Об этом сообщает Fox News.

Среди пострадавших - четверо пожарных и семилетняя девочка, которую обнаружили на 21 этаже здания. Двое человек находятся в критическом состоянии.

#FDNY FFers at 4-alarm fire continue to conduct searches throughout building at 515 W 59 St for residents in need of medical assistance pic.twitter.com/Ep0vpqCYZN — FDNY (@FDNY) December 22, 2016

Как заявили в городском пожарном департаменте, пожар начался на третьем этаже 33-этажного здания, но дым из-за ветра и открытых окон быстро распространился на верхние этажи.

Причины возгорания пока не установлены.

Манхэттен - один из пяти районов (административных единиц) города Нью-Йорка, самый маленький и самый плотнозаселенный.