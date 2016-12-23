В Австралии арестовали 7 подозреваемых в подготовке терактов в центре Мельбурна Подозреваемые вдохновились действиями ИГИЛ.

Фото: ru-newz.ru

Полиция в Австралии арестовала семерых подозреваемых в организации терактов в Мельбурне на Рождество.

Об этом сообщает The Associated Press.

Главный комиссар полиции штата Виктория заявил, что подозреваемые, вдохновленные террористической группировкой "Исламское государство" (ИГИЛ), планировали теракт на железнодорожной станции на улице Флиндерс в Мельбурне, на площади Федерации и церкви Сейнт-Пол.

В полиции отметили, что угроза нейтрализована благодаря проведенным в четверг вечером и пятницу утром рейдам.

Напомним, что в понедельник, 19 декабря, грузовик въехал в рождественскую ярмарку в Берлине. 12 человек погибли, около 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя ИГИЛ, а подозреваемый исполнитель - гражданин Туниса - находится в розыске.