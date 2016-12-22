Эвакуация из восточного Алеппо завершилась Сирийсике власти получили возможность установить полный контроль над стратегически важным городом.

Фото: EPA/UPG

Последние вооруженные и гражданские лица покинули районы стратегически важного сирийского города Алеппо, находившиеся до недавнего времени под контролем формирований оппозиции и джихадистов.

Об этом сообщает DW.

"Последние четыре автобуса с террористами и членами их семей прибыли в Рамуссу - район к югу от Алеппо, находящийся под контролем сирийской армии", - сообщило сирийское государственное телевидение вечером в четверг, 22 декабря.

Сообщения о завершении эвакуации из восточной части Алеппо подтвердили целый ряд лояльных режиму Бараша Асада СМИ, а также оппозиционная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR). Всего за последнюю неделю восточный Алеппо, перешедший под контроль сирийской армии, покинули около 35 тысяч человек.

По сообщениям из сирийских армейских источников, армия в ближайшие часы планирует занять последние кварталы Алеппо, которые удерживались отрядами оппозиции и джихадистов. Когда это произойдет, Алеппо впервые с 2012 года окажется под полным контролем сирийского правительства.

Напомним, 16 декабря вывоз людей из Алеппо приостановили из-за обстрелов.

17 декабря Красный Крест возобновил эвакуацию людей из восточной части сирийского Алеппо.

Ранее, 13 декабря, Россия объявила о переходе Алеппо под контроль сирийского правительства.