Трамп высказался за расширение ядерного потенциала США

Избранный президент США Дональд Трамп выступил за то, чтобы существенно расширить и ядерный арсенал страны.

"США должны существенно наращивать и развивать свою ядерную мощь до тех пор, пока мир не начнет трезво оценивать ядерное оружие", - написал Трамп в twitter.

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 декабря 2016 г.

В ходе предвыборной кампании в сентябре Хиллари Клинтон призвала не подпускать Дональда Трампа к президентству из-за доступа к ядерному оружию. Клинтон объяснила это тем, что "человека, которого можно спровоцировать твитом, нельзя подпускать даже близко к ядерному оружию".

Ранее сегодня Путин поручил укреплять российские ядерные силы.

Напомним, в конце октября спецкомитет ООН подготовил резолюцию о полном запрете ядерного оружия.