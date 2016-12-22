Посольство Украины пристыдило ВВС из-за публикации о "сепаратистком коте" При этом о самой крупной за последние 5 месяцев атаке в районе Светлодарска ВВС не сообщило.

Посольство Украины пристыдило «ВВС» из-за публикации о "сепаратистком коте".

“Очевидно, что в канун Рождества существует недостаток новостей, но тем не менее, это не повод писать пустую историю о "сепаратистком коте", - говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбуке.

"Если Вы хотели рассказать реальную историю, то могли бы рассказать лучше о том, что в эти дни украинские вооруженные силы отбили одну из самых крупных за последние 5 месяцев атак в районе Светлодарска на востоке Украины: 5 украинских военнослужащих погибло, 16 получили ранения", - добавили дипломаты.