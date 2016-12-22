Россия выплатит Боснии и Герцеговине $125 млн по югославскому долгу СССР В Москве пошли на погашение долга ради укрепления отношений.

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Правительство России подписало соглашение с властями Боснии и Герцеговины о погашении задолженности Советского Союза перед единой Социалистической Федеративной Республикой Югославия.

Соответствующий документ опубликован на российском официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Россия выплатит Боснии и Герцеговине $125,158 млн единовременным платежом в течение 45 дней после вступления соглашения в силу.

Власти Боснии и Герцеговины распределят полученные средства между субъектами страны. Федерация Боснии и Герцеговины получит 58% от суммы ($72,59 млн), Республика Сербская - 29% ($36,295 млн), округ Брчко - 3% ($3,755 млн), а оставшиеся 10% ($12,5 млн) используют на нужды общегосударственных органов.

Как следует из текста соглашения, на погашение долга Россия согласилась для дальнейшего развития и укрепления торговых, финансовых и экономических отношений между двумя государствами.