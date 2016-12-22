Лукашенко подарил на Новый год Кучме петуха Белорусский лидер получил от экс-президента Украины сборник трудов Никколо Макиавелли.

Лукашенко Фото: EPA/UPG

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил экс-президенту Украины Леониду Кучме на Новый год плюшевого петуха, получив взамен сборник трудов Никколо Макиавелли.

Об этом сообщает первый канал Белорусского телевидения.

Ранее пресс-служба белорусского лидера сообщила, что Лукашенко и Кучма лично встретились в Минске, обсудили работу контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и обменялись новогодними подарками. Но какими именно подарками, в пресс-службе не уточнили. Беларусь и Украина 27 декабря 2016 года отметят 25-летие установления дипломатических отношений.

"Белорусский лидер вручил второму президенту Украины символ 2017 года - петуха. В свою очередь Леонид Кучма презентовал своему другу сборник трудов итальянского мыслителя Никколо Макиавелли", - сообщает белорусское телевидение.

Никколо Макиавелли - философ, писатель и политический деятель из Италии XV-XVI веков. Наиболее известен свои трудом "Государь", который посвящен, в том числе, искусству управления государством. Макиавелли традиционно считают сторонником идеи о том, что государственный деятель в своих действиях должен опираться не на мораль, а на силу и хитрость.