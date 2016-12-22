МИД РФ обиделся на "веселые картинки" украинского посла об отравлении "Боярышником" Олефиров напомнил Москве о российской агрессии на Донбассе и оккупации Крыма.

МИД РФ возмутился тем, что посол Украины в Финляндии Андрей Олефиров разместил в своем Twitter юмористические публикации на тему отравления концентратом для ванн "Боярышник" в России.

Об этом говорится в сообщении, размещенном МИД РФ в Facebook.

"Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют "веселые картинки" на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник"?" - говорится в публикации, в которой также отмечены страницы МИД Украины, Минкультуры, президента и премьера Украины.

Также МИД РФ опубликовал скриншоты сообщений Олефирова.

Сам Олефиров с иронией отреагировал на реплику российских дипломатов, написав "БоярышникНаш" и поделившись публикациями об агрессии России на востоке Украины и в Крыму.