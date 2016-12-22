Спецтема "Исламское государство" В боях за сирийский город убиты 138 боевиков ИГИЛ Сирийская оппозиция при поддержке турецкой армии отбила у исламистов стратегически важную дорогу вблизи Алеппо.

В ходе боев за сирийский город Аль-Баб турецкая армия и поддерживаемая ею Сирийская свободная армия (ССА) уничтожили 138 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Потери турецкой армии составили 14 человек убитыми, 33 военнослужащих получили ранения.

21 декабря сообщалось, что потери турецкой армии составили три человека. В то же время отрядам ССА при огневой поддержке турецкой артиллерии и ВВС удалось взять под контроль стратегически важную дорогу, соединяющую Аль-Баб с Алеппо.

Подразделения турецкой армии и части ССА с 24 августа этого года проводят на территории Сирии операцию "Щит Евфрата". Главной заявленной целью миссии является освобождение приграничных территорий от ИГИЛ и бойцов курдского ополчения, а также создание в этих районах зон безопасности.

Как сообщалось ранее сегодня, 14 турецких солдат стали жертвами смертников ИГИЛ в Сирии.