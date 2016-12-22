Предполагаемый террорист из Берлина снял себя на видео СМИ выяснили, что главный подозреваемый по делу о теракте в Берлине хотел стать смертником.

Теракт в Берлине Фото: EPA/UPG

В социальной сети Facebook опубликован ролик, на котором, предположительно, запечатлен Анис Амри - главный подозреваемый по делу о теракте в Берлине.

Об этом сообщает Daily Express.

24-летний тунисец снял видео в берлинском районе Фридрихсхайн-Кройцберг.

Это примерно в восьми километрах от рождественской ярмарки, на территорию которой 19 декабря въехал грузовик.

Подлинность записи пока не подтверждена властями.

Между тем, как сообщает Spiegel Online со ссылкой на данные правоохранительных органов, главный подозреваемый по делу о теракте в Берлине тунисец Анис Амри хотел стать смертником.

О намерениях Амри свидетельствует его электронная переписка с участниками различных исламистских группировок. Из посланий также следует, что он пытался достать оружие.

Как сообщается, содержание этих сообщений ранее было известно сотрудникам правоохранительных органов. Однако они были настолько запутанными, что у спецслужб не хватало формальных оснований для задержания молодого человека.

24-летний Амри является главным подозреваемым по делу о теракте в Берлине 19 декабря. Прокуратура ФРГ объявила его в розыск. За информацию о местонахождении молодого человека немецкие власти пообещали выплатить €100 тыс.

По предположению следователей, именно Амри управлял грузовиком, въехавшим на территорию рождественской ярмарки.

Напомним, 19 декабря в результате умышленного наезда на посетителей ярмарки в Берлине погибли 12 человек, 48 получили ранения.