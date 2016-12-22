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В Японии пожар на побережье охватил 140 зданий
Огонь продолжает распространяться.
Пожар, возникший в ресторане, распространился из-за сильного ветра на 140 зданий в городе Итоигава на побережье Японского моря.
Об этом сообщает Аssociated Рress.
Отдел пожарной охраны сообщил, что пожар начался сегодня утром в ресторане в городе Итоигава, расположенном за 260 км на северо-запад от Токио.
К середине дня 140 домов и других зданий вспыхнули. Огонь продолжает распространяться.
Местные СМИ также утверждают, что в результате пожаров два человека получили незначительные травмы.
Причины возникновения пожара в самом ресторане устанавливаются.
Как сообщалось накануне, в Киеве возник крупный пожар на территории завода им. Лепсе.