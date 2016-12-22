В Японии пожар на побережье охватил 140 зданий Огонь продолжает распространяться.

Пожар, возникший в ресторане, распространился из-за сильного ветра на 140 зданий в городе Итоигава на побережье Японского моря.

Об этом сообщает Аssociated Рress.

Отдел пожарной охраны сообщил, что пожар начался сегодня утром в ресторане в городе Итоигава, расположенном за 260 км на северо-запад от Токио.

К середине дня 140 домов и других зданий вспыхнули. Огонь продолжает распространяться.

Местные СМИ также утверждают, что в результате пожаров два человека получили незначительные травмы.

Причины возникновения пожара в самом ресторане устанавливаются.

Как сообщалось накануне, в Киеве возник крупный пожар на территории завода им. Лепсе.