Путин: Россия сегодня сильнее любого потенциального агрессора Президент РФ опасается, что единственный сбой в модернизации армии и флота может привести к ослаблению России.

Путин Фото: EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сейчас сильнее любого потенциального агрессора.

Об этом сообщает ТАСС.

"Нам еще много предстоит сделать, вместе с тем, уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и историю нашу, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора", - сказал Путин на коллегии Минобороны РФ.

При этом российский лидер подчеркнул, что "расслабляться нельзя", потому что даже один сбой в модернизации армии и флота может привести к изменению ситуации.

Путин отметил, что в последние годы много сделано для повышения обороноспособности страны, однако в этом направлении нужно еще много работать.

Как сообщалось ранее, Путин поручил укреплять российские ядерные силы.