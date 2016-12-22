Спецтема Россия В России "Валокордин" и "Боярышник" будут продавать по рецепту Ограничению на продажу подвергнутся и все остальные спиртосодежращие медицинские препараты.

Фото: EPA/UPG

В России препараты "Валокордин" и "Боярышник" будут продавать в аптеках только при наличии рецепта от врача.

Об этом заявил вице-премьер российского правительства Александр Хлопонин, передает РИА Новости.

По его словам, такому регулированию подвергнутся и все остальные спиртосодежращие медицинские препараты - они будут продаваться в аптеках в малых объемах и отпускаться только при наличии рецепта.

"Зачем это (спиртосодержащие настойки - ред.) в таре, в которой поллитра? Мне кажется, это несерьезно. Поэтому будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи - это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах", - сказал Хлопонин.

Он отметил, что людям необходимо от 40 капель "Валокордина", чтобы "он имел какой-то эффект". "Но у тебя в такой небольшой баночке четыре тысячи капель - это на сколько хватит?" - поинтересовался вице-премьер. При этом он добавил, что медицинская польза этого препарата "не доказана".

Ранее регулирование спиртосодержащих препаратов поручил ввести премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Поводом для этого стало массовое отравление людей в Иркутске концентратом для ванн "Боярышник". В средство вместо этилового спирта, указанного на упаковке, был добавлен смертельно опасный метиловый спирт. В результате отравления метилом в Иркутске погибли 72 человека. В связи с массовой гибелью людей в Иркутской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации и введен запрет на продажу любых спиртосодержащих непищевых продуктов.