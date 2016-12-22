Спецтема "Исламское государство" 14 турецких солдат стали жертвами смертников ИГИЛ в Сирии С начала военной операции Турции в Сирии там погибли 35 турецких военных.

Турецкие военные Фото: EPA/UPG

14 турецких солдат были убиты, 33 ранены во время трех отдельных нападений смертников террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) на севере Сирии.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Нападения произошли 21 декабря в сирийском городе Аль-Баб, которое турецкие войска и поддерживаемые Анкарой представители сирийской оппозиции пытаются отбить у исламистов. Эти потери для Турции являются самыми серьезными с августа, когда Анкара направила свои войска для поддержки сирийской оппозиции.

Всего же с начала военной операции Турции в Сирии там погибли 35 турецких военных.

Операция "Щит Евфрата", которую проводит Сирийская освободительная армия при поддержке ВС Турции и сил международной коалиции, возглавляемой США, продолжается на севере Сирии с 24 августа. В рамках операции были освобождены несколько сотен населенных пунктов, обеспечен контроль над территорией площадью более 2000 квадратных километров.

Напомним, что в августе Сирия обвинила Турцию в нарушении суверенитета, поскольку военная операция не была согласована с Дамаском.