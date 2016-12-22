Спецтема Россия Число жертв отравления "Боярышником" в Иркутске достигло 72 человек По делу об отравлении концентратом для ванн в Иркутске задержаны уже 11 человек.

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Число людей, погибших от отравления концентратом для ванн "Боярышник" в Иркутске, достигло 72.

Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

По состоянию на 16:00 по местному времени (10:00 по Киеву) число пострадавших от отравления суррогатной спиртосодержащей жидкостью составило 118 человек. Из них 72 скончались. Еще 33 находятся в больницах.

Там добавили, что общее число пострадавших от отравления составляет 117 человек. Ранее сообщалось о 109 пострадавших. Также сообщалось о женщине, которая скончалась от отравления неизвестным ядом - ее родственники рассказали, что она пила водку "Белая береза", которая, по неподтвержденным данным, могла быть контрафактной.

В Иркутской области из-за массового отравления людей концентратом для ванн "Боярышник", содержавшим метиловый спирт, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Правоохранительные органы задержали 11 человек (ранее сообщалось о 9-ти задержанных), подозреваемых в распространении "Боярышника". Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ (производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В регионе действует запрет на продажу любых спиртосодержащих непищевых продуктов.