Трамп выбрал 80-летнего миллиардера советником по дерегуляции бизнеса Новый советник не будет официально госслужащим и ему не придется оставлять свой бизнес.

Карл Айкан Фото: EPA/UPG

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал 80-летнего миллиардера Карла Айкана (Carl Icahn) советником по дерегуляции бизнеса.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление переходной команды Трампа.

Из текста заявления следует, что Айкан не будет официально государственным служащим и ему не придется оставлять свой бизнес.

По словам Трампа, помощь Айкана в "сокращении требований, удушающих страну, будет бесценна".

Айкан заявил, что "при президенте Обаме американские бизнесмены оказались парализованы новыми законами и "750 миллиардами часов" бюрократической работы. "Пора избавиться от излишнего регулирования и позволить нашим предпринимателям делать то, что они лучше всего умеют - создавать работу и поддерживать сообщества", - сказал он.

Как отмечает CNBC, Икан был неофициальным советником Трампа в последние месяцы и участвовал в кадровых назначениях новой команды.

Напомним, ранее на этой неделе итоги голосования выборщиков подтвердили победу Трампа на выборах в США. При этом, по последним данным, Клинтон обогнала Трампа почти на 3 млн голосов.