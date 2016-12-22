Госпогранслужба: украинцы, которые вынуждены часто посещать РФ, подвергаются психологическому и физическому давлению
Погранслужба вновь рекомендовала гражданам Украины воздержаться от поездок в РФ без лишней необходимости.
Граждане Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены часто посещать Российскую Федерацию, жалуются на психологическое и даже физическое давление со стороны правоохранительных органов страны-агрессора.
Об этом говорится в заявлении Олега Слободяна, пресс-секретаря Госпогранслужбы.
Как следует из заявления, известно, что спецслужбы РФ ведут учет граждан Украины, которые постоянно ездят в РФ с помощью пограничной базы "Каскад-Поток".
Отмечается, что в зоне риска оказались:
- Лица, которые постоянно пересекают украинско-российскую границу по частным делам;
- Имеют родственников в приграничных районах РФ;
- Имеют автомобиль с российской регистрацией.
При срабатывании базы "Каскад-Поток" российские пограничники изымают у гражданина Украины паспорт и докладывают старшему смены или инициатору постановки на контроль. Личность и транспортное средство выводят из общего потока для ожидания прибытия инициатора.
В ходе опроса спецслужбы запугивают украинских граждан и угрожают запретить въезд на территорию РФ. Иногда встречаются случаи вымогательства денежных средств. В основном задаются вопросы о личном участии в АТО или участии близких родственников, общественно-политической обстановке в Украине и сотрудничестве со структурами Службы безопасности Украины.
Также представители российских спецслужб отбирают и проверяют содержание и контакты мобильного телефона.
В ходе бесед с гражданами Украины, которые задерживались на территории РФ, стало известно о неоднократных попытках сотрудников ФСБ РФ склонить их к конфиденциальному сотрудничеству или заставить признаться в разведывательной деятельности в пользу Украины. Многие из них рассказывали о применении против них физической силы, в том числе для того, чтобы последние признались в преступлениях, которых они не совершали (например, кража).
В связи с этим Госпогранслужба Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в РФ без лишней необходимости.
Напомним, еще в октябре в Госпогранслужбе заверили в готовности к визовому режиму с РФ.