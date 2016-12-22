Госпогранслужба: украинцы, которые вынуждены часто посещать РФ, подвергаются психологическому и физическому давлению Погранслужба вновь рекомендовала гражданам Украины воздержаться от поездок в РФ без лишней необходимости.

Проверка документов на российско-украинской границе Фото: tvc.ru/Виктор Погонцев

Граждане Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены часто посещать Российскую Федерацию, жалуются на психологическое и даже физическое давление со стороны правоохранительных органов страны-агрессора.

Об этом говорится в заявлении Олега Слободяна, пресс-секретаря Госпогранслужбы.

Как следует из заявления, известно, что спецслужбы РФ ведут учет граждан Украины, которые постоянно ездят в РФ с помощью пограничной базы "Каскад-Поток".

Отмечается, что в зоне риска оказались:

- Лица, которые постоянно пересекают украинско-российскую границу по частным делам;

- Имеют родственников в приграничных районах РФ;

- Имеют автомобиль с российской регистрацией.

При срабатывании базы "Каскад-Поток" российские пограничники изымают у гражданина Украины паспорт и докладывают старшему смены или инициатору постановки на контроль. Личность и транспортное средство выводят из общего потока для ожидания прибытия инициатора.

В ходе опроса спецслужбы запугивают украинских граждан и угрожают запретить въезд на территорию РФ. Иногда встречаются случаи вымогательства денежных средств. В основном задаются вопросы о личном участии в АТО или участии близких родственников, общественно-политической обстановке в Украине и сотрудничестве со структурами Службы безопасности Украины.

Также представители российских спецслужб отбирают и проверяют содержание и контакты мобильного телефона.

В ходе бесед с гражданами Украины, которые задерживались на территории РФ, стало известно о неоднократных попытках сотрудников ФСБ РФ склонить их к конфиденциальному сотрудничеству или заставить признаться в разведывательной деятельности в пользу Украины. Многие из них рассказывали о применении против них физической силы, в том числе для того, чтобы последние признались в преступлениях, которых они не совершали (например, кража).

В связи с этим Госпогранслужба Украины в очередной раз рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в РФ без лишней необходимости.

Напомним, еще в октябре в Госпогранслужбе заверили в готовности к визовому режиму с РФ.