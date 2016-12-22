Спецтема Россия В переходе метро в Москве взорвался газовый баллон (Обновлено) Сообщается о четырех пострадавших

Фото: ria.ru

В Москве в подземном переходе станции метро "Коломенская" взорвался газовый баллон.

Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается о четырех пострадавших.

"По предварительным данным, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с газовым баллоном при сварочных работах", - сообщил источник в правоохранительных органах.

В район ЧП прибыло множество машин полиции, два автомобиля скорой помощи и четыре пожарные машины. После взрыва начался пожар, но сотрудники МЧС быстро потушили огонь.

Администрация московского метрополитена сообщила, что южный вестибюль "Коломенской", который закрыли после взрыва, снова открыт для входа пассажиров. Движение поездов продолжается в штатном режиме.

Взрыв произошел примерно в 09.20 утра в районе южного вестибюля станции с выходом в сторону улицы Нагатинской.

Обновлено: При взрыве баллона с газом в подземном переходе у станции метро «Коломенская» в Москве пострадали шесть человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Следком РФ.

Напомним, ранее российское ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов ИГИЛ в Москве на Новый год.