Ракета-носитель Ariane-5 вывела на орбиту два спутника связи Пуск состоялся с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Ракета-носитель тяжелого класса Ariane-5 успешно вывела на геостационарную орбиту два телекоммуникационных спутника латиноамериканского и японского операторов связи.

Об этом сообщает французский Национальный центр космических исследований (CNES) в своем микроблоге Twitter.

"Успешный запуск двух спутников на орбиту! Поздравляем нашу команду и партнеров этой новой успешной миссии", - говорится в сообщении.

Пуск состоялся в 23:30 по киевскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане. Космический грузовик вывел на орбиту спутник Star One D1, который принадлежит частному латиноамериканском оператору связи Embratel Star One, и JСSAT-15 - аппарат японской корпорации SKY Perfect JSAT, - который также будет выполнять задачи по обеспечению морской и авиационной связи в Индийском океане.

Это уже седьмой по счету запуск Ariane-5 с космодрома Куру в 2016 году.

Напомним, 5 декабря состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя "Вега" с украинским двигателем.