В Румынии на должность премьера выдвинули мусульманку 52-летняя Шайде в 2015 году была министром регионального развития Румынии.

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На пост премьер-министра Румынии выдвинута мусульманка. О том, что Севиль Шайде будет кандидатом их партии на пост главы румынского правительства, завил лидер Социал-демократической партии Ливиу Драгня, сообщает Радио Свобода.

52-летняя Шайде в 2015 году была министром регионального развития Румынии. Для назначения на должность премьера ее кандидатуру должен одобрить президент Клаус Йоганис и парламент, большинство в котором после выборов 11 декабря имеет Социал-демократическая партия.

Севиль Шайде может стать первым премьером-мусульманкой в преимущественно христианской Румынии, где мусульмане составляют менее 1%.

Напомним, в мае мэром Лондона впервые стал мусульманин. Садик Хан получил 57 % голосов.