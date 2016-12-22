20% российских пользователей заклеивают веб-камеру изолентой, - опрос
39% опрошенных опасаются взлома хакерами веб-камеры.
В России каждый пятый интернет-пользователь заклеивает веб-камеру ноутбука изолентой.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией ESET, сообщает Газета.Ru.
На вопрос: «Могут ли хакеры взломать веб-камеру вашего ноутбука?», - 39% опрошенных ответили утвердительно.
Еще 20% косвенно подтвердили серьезность угрозы. Они заклеили камеры изолентой во избежание хакерских атак.
Еще 18% участников опроса не отрицают, что хакеры способны получить удаленный доступ к веб-камере. Вместе с тем они верят в эффективность своего антивирусного программного обеспечения.
По словам 13%, взлом веб-камеры угрожает разве что знаменитым людям, тогда как «простым смертным» опасаться нечего.
Наконец, 10% утверждают, что не верят сообщениям о взломе веб-камер.
Как сообщалось в ноябре, 60% россиян поддержали идею цензуры в интернете.