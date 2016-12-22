Спецтема Россия 20% российских пользователей заклеивают веб-камеру изолентой, - опрос 39% опрошенных опасаются взлома хакерами веб-камеры.

В России каждый пятый интернет-пользователь заклеивает веб-камеру ноутбука изолентой.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией ESET, сообщает Газета.Ru.

На вопрос: «Могут ли хакеры взломать веб-камеру вашего ноутбука?», - 39% опрошенных ответили утвердительно.

Еще 20% косвенно подтвердили серьезность угрозы. Они заклеили камеры изолентой во избежание хакерских атак.

Еще 18% участников опроса не отрицают, что хакеры способны получить удаленный доступ к веб-камере. Вместе с тем они верят в эффективность своего антивирусного программного обеспечения.

По словам 13%, взлом веб-камеры угрожает разве что знаменитым людям, тогда как «простым смертным» опасаться нечего.

Наконец, 10% утверждают, что не верят сообщениям о взломе веб-камер.

Как сообщалось в ноябре, 60% россиян поддержали идею цензуры в интернете.