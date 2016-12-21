Эрдоган назвал убийцу российского посла сторонником Гюлена Алтинташ восемь раз обеспечивал безопасность президента Турции с момента попытки государственного переворота в июле этого года.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отсутствии сомнений в том, что убийца российского посла Андрея Карлова был сторонником живущего в США исламского проповедника Фетхуллы Гюлена.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

"Нет смысла скрывать, что он [убийца] был частью сети Гюлена. Все его связи указывают на это", - заявил Эрдоган. Он добавил, что, по предварительным данным, у убийцы также были связи за рубежом, но в подробности на этот счет вдаваться не стал.

Ранее многие российские СМИ написали со ссылкой на публикации в отдельных арабоязычных изданиях, что ответственность за убийство взяла на себя организация "Джейш аль-Фатх". Однако представители организации уже опровергли эту информацию.

Ранее сообщалось, что турецкий полицейский Мевлют Мэрт Алтинташ, который застрелил посла РФ в Турции Андрея Карлова, восемь раз обеспечивал безопасность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с момента попытки государственного переворота в июле этого года.

Пока неизвестно, что убийца делал в ночь, когда произошла попытка переворота. Удалось выяснить лишь то, что он взял однодневный отпуск 15 июля.

Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки о России.

Тело погибшего доставлено в Москву. Похороны Карлова состоятся в четверг.

Сообщалось, что полиция задержала 13 подозреваемых по делу об убийстве российского посла.