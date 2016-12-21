В Афганистане пять человек погибли при вооруженном нападении на дом депутата Среди погибших двое внуков депутата и 25-летний сын.

В Афганистане по меньшей мере пять человек погибли при нападении вооруженных мужчин на дом. Нападение произошло вечером 21 декабря в Кабуле, сообщает Радио Свобода.

По информации полиции, трое нападавших штурмовали дом Мера Вали, депутата от нестабильной провинции Гильменд, совершив взрыв внутри здания.

#Update: #KabulAttack still ongoing and Helmand MP Malim Mirwali also Minor Injured as attack started. pic.twitter.com/SLAKd3WD2E — زلمی افغان (@Zulmai_Afghan) 21 декабря 2016 г.

Издание Tolonews.com сообщает, что среди погибших двое внуков депутата и 25-летний сын. Также погибли двое охранников.

Меру Вали, по сообщениям, удалось убежать, но неизвестное количество людей - членов его семьи и охранники - остались внутри дома.

В группировке "Талибан" сообщили, что смертники напали на дом, чтобы помешать "важному собранию представителей сил безопасности".

В среду вечером издание Tolonews.com сообщило со ссылкой на очевидцев, что, вероятно, вооруженные мужчины до сих пор находятся в доме, откуда были слышны выстрелы и взрывы.

На месте нападения находятся представители сил безопасности.

Как сообщалось, в ноябре по меньшей мере 27 человек погибли, 35 получили ранения в результате самоподрыва террориста-смертника в шиитской мечети в афганской столице Кабуле. "Талибан" отверг свою причастность к теракту.