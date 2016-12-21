Спецтема Россия Навальный рассказал о двух квартирах семьи мэра Нижнего Новгорода в Майами Городской глава объясняет отсутствие недвижимости в декларации о доходах разводом с женой до вступления в должность главы города.

Близкие родственники мэра Нижнего Новгорода Ивана Карнилина владеют двумя незадекларированными квартирами в Майами.

Об этом сообщил оппозиционер Алексей Навальный в своем блоге.

Сам Карнилин объяснил "Дождю" отсутствие недвижимости в декларации о доходах разводом с женой до его вступления в должность главы города.

В расследовании Навальный привел отрывки из интервью Карнилина, где он рассказывал, что его жену зовут Альбина, детей - Николай и Ирина, а внуков - Иван и Валерия. Оппозиционер также привел декларацию о доходах главы Нижнего Новгорода, в которой указана одна квартира. Согласно выписке из Росреестра, в списке владельцев этой недвижимости также значатся Карнилина Альбина Ивановна, Карнилин Николай Иванович и Карнилина Ирина Ивановна.

Согласно данным из реестра собственников недвижимости Майами, который приводит Навальный, Альбина Карнилова (тезка супруги главы Нижнего Новгорода), владеет 130-метровыми апартаментами, которые три года назад были за $824 тыс.

В документах на квартиру в качестве наследницы указана Овчинникова Ирина Ивановна. В документах о передаче права собственности указан ее конкретный адрес в России, из которого следует, что она живет в Нижнем Новгороде. Согласно выписке на эту квартиру, полученной в Росреестре, в ней проживают Карнилина Альбина Ивановна и Карнилина Ирина Ивановна.

Навальный нашел профиль Ирины Овчинниковой в социальных сетях. Как утверждает глава Фонда борьбы с коррупцией, в 2012 году она вышла замуж и сменила фамилию. В профиле Овчинниковой выложена фотография, на которой снята гирлянда с надписью "Лерочке 1 годик". Валерия - имя внучки мэра Нижнего Новогорода.

Оппозиционер, ссылаясь на документ о праве владения имуществом, также выяснил, что летом 2014 году Альбина Карнилина купила за $1 млн еще одну квартиру в Майами в том же доме, где расположены и другие апартаменты. По словам Навального, после запросов в мэрию Нижнего Новгорода с официального сайта ведомства пропали данные о семейном положении Карнилова.

Фото: navalny.com Одна из квартир семьи мэра Нижнего Новгорода в Майами

Карнилин подтвердил "Дождю", что у его жены есть две квартиры в США. При этом он отметил, что они были куплены во время его работы в коммерческой структуре.

"Недвижимость в США приобреталась моей бывшей супругой в 2013-2014 году. Это было вложение средств – тогда доллар стоил около 30 рублей, я работал в коммерческой структуре, и закон не запрещал владеть зарубежной недвижимостью. С марта 2015 года я в разводе, квартиры принадлежат жене. Главой города я стал спустя полгода после развода", - пояснил Карнилин.

На официальном сайте городской думы Нижнего Новогорода написано, что Карнилин был ее председателем во время первого, второго, третьего, четвертого созывов. В 2010 году его избрали депутатом думы пятого созыва. Он входил в состав комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике на тот момент, когда были куплены квартиры в США. С 7 октября 2015 года Карнилин занимает пост главы Нижнего Новгорода и председателя городской Думы Нижнего Новгорода 6 созыва.

Напомним, в ноябре Навальный рассказал о махинациях Минобороны РФ и откатах "повару Путина".