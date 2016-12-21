Парламент Италии одобрил план спасения банковской системы на €20 млрд В итальянском правительстве допускают, что придется спасать третий по величине и старейший банк Италии.

Итальянский парламент Фото: EPA/UPG

Парламент Италии одобрил правительственный план по спасению банковской системы страны, на который предполагается выделить €20 млрд.

Об этом сообщает ВВС.

Теперь правительство может занимать деньги для обеспечения адекватного уровня ликвидности в банковской системе.

Не исключено, что к концу следующей недели правительству придется спасать третий по величине и старейший банк Италии - Monte dei Paschi. Ранее в банке заявили, что учреждению не хватит средств до апреля следующего года после использования почти €11 млрд финансовых активов.

Банк приостановил торги своими акциями, которые вновь резко упали в среду до самого низкого уровня с момента размещения банка на фондовом рынке в 1999 году.

Monte dei Paschi не прошел стресс-тест Евросоюза в июле, так как имеет миллиарды евро рискованных кредитов, которые с большой очевидностью не будут возвращены.

Банку нужно собрать €5 млрд нового капитала до конца месяца. Если банк не найдет средства у частного сектора, государство может прийти ему на помощь уже на этой неделе.

Напомним, ранее Bloomberg поставил Украину в пример Италии.