Полиция разыскивает гражданина Туниса по делу о теракте в Берлине Полиция готовит спецоперацию на западе Германии с целью розыска подозреваемого в совершении теракта.

Теракт в Берлине Фото: EPA/UPG

Немецкая полиция разыскивает гражданина Туниса, чьи личные документы были найдены в кабине грузовика, совершившего наезд на посетителей рождественской ярмарки в Берлине.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Подозреваемый 1992 года рождения мог использовать разные имена. Так, в одном документе он значится как Ахмед А., в другом - Анис А., отмечает издание.

Sie entdeckten seine Papiere im LKW. Die Polizei fahndet bundesweit nach dem Islamisten Anis A. https://t.co/dI3iEbayF8 pic.twitter.com/ulYgJkJYkx — BILD (@BILD) December 21, 2016

Сообщается также, что полиция готовит спецоперацию на западе Германии с целью розыска подозреваемого в совершении теракта.

Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемого в причастности к теракту в столице Германии, однако вскоре он был отпущен.

В понедельник, 19 декабря, грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в западном районе Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".