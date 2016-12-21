Спецтема Россия Госдума России приняла "закон садистов" Российским тюремщикам разрешили применять силу в отношении заключенных при ряде условий.

Госдума Фото: obozrevatel.com

Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, регламентирующий применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия к заключенным, также известный как "закон садистов".

Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты российского парламента.

Ранее в законопроекте было прописано, что сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) могут применять спецсредства за любое нарушение режима содержания. В связи с этим документ и получил название "закон садистов".

Из окончательной редакции документа эту норму убрали. Таким образом, физическая сила, спецредства и оружие не могут применяться к заключенным за нарушение режима содержания.

В документе отмечается, что сотрудники ФСИН имеют право применять физическую силу, если несиловые способы не действуют при пресечении неповиновения и противодействия законным требованиям сотрудника.

Кроме того, законопроект дополнен положением, согласно которому, "при наличии возможности" применение физической силы и спецсредств подлежит фиксации на видеокамеры.

Как отмечает RNS, согласно поправкам, непосредственно спецсредства могут применяться для пресечения неповиновения или противодействия со стороны осужденных только в случаях, связанных с угрозой насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудников.

Закон вступит в силу после одобрения Советом Федерации России и подписания президентом.

В октябре правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) попросила Госдуму отклонить законопроект, принятый нижней палатой парламента на тот момент в первом чтении.

Напомним, что в июне Госдума РФ отменила уголовную ответственность за побои и невыплату алиментов.