Посол ФРГ: 2017 может стать неспокойным для Украины Немецкий дипломат признал, что на Западе есть усталость от Украины.

Вольфганг Эрнст Райхель Фото: http://mfa.gov.ua

Из-за политических изменений в мире 2017-ый год может стать не очень спокойным и позитивным для Украины, хотя об апокалипсисе речь не идет.

Такое мнение высказал посол Германии в Украине Эрнст Райхель во время презентации исследования "Аудит внешней политики", передает "Укринформ".

"Мы входим в новый год, который принесет изменения в администрацию США, выборы в разных странах, в том числе в Германии, и мы не можем быть уверены, что 2017 год будет спокойным и абсолютно позитивным для Украины во внешней политике. Конечно, апокалипсис не грядет, но, с другой стороны, будем реалистами - есть вопросы, на которые мы не можем дать однозначного ответа", - сказал Райхель.

Он добавил, что следует также честно признать: на Западе есть усталость, или корректнее будет сказать - фрустрация от Украины, хотя такие же ощущения существуют и внутри самой Украины.

"Есть ошибки людей в восприятии Украины - это надо признать, но не следует делать вид, что это никак не связано с тем, что люди чувствуют здесь, в Украине. Эта усталость или фрустрация касается разных вещей - и процесса внутренних реформ, и, будем честными, отсутствия прогресса в рамках Минского формата и Трехсторонней контактной группе, и частично фрустрация связана с ситуацией в Украине", - констатировал посол.

По его мнению, чтобы побороть такие настроения, Украине следует доказать, что ее критики ошибаются.

"Тот факт, что бюджет был принят так беспрецедентно рано или вполне вовремя - это хороший пример того, что я имею в виду, когда пытаюсь доказать критикам, что они ошибаются. Конечно, есть много других возможностей, где можно это показать, и я бы посоветовал так и делать. Я думаю, вы увидите, что восприятие Украины наконец изменится, хотя, конечно для этого потребуется время", - резюмировал Райхель.

Напомним, ранее посол ЕС в Украине Хью Мингарелии заявил, что сопротивление реформам в Украине вызвано желанием отдельных людей "оставить старые порядки".