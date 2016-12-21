Вице-премьер Беларуси предложил экспортировать лягушек, улиток и раков "Виноградная улитка, длиннополый рак, мотыль, зеленая лягушка имеют высокий экспортный потенциал".

Фото: aquatek-filips.livejournal.com

Виноградная улитка и зеленая лягушка имеют для Беларуси высокий экспортный потенциал, убежден вице-премьер страны Михаил Русый.

Об этом он заявил на заседании парламента, передает БЕЛТА.

"Виноградная улитка, длиннополый рак, мотыль, зеленая лягушка имеют высокий экспортный потенциал. Но их запасы осваиваются пока в недостаточном объеме", - сказал Русый.

По его словам, заготовки этих ресурсов приносят значительные дивиденды, в первую очередь, в местные бюджеты. Например, на аукционах цена лота за улитку доходит до Br5,5 тыс. за кг (деноминированных).

Напомним, замминистра сельского хозяйства Беларуси Игорь Брыло заявил, что Россия предвзято относиться к белорусским продуктам. Он также заявил, что Росселхознадзор специально идет на фальсификации, чтобы доказать их "ущербность".

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта в "обгаживании" белорусских продуктов.