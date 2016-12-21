Конфеты спровоцировали дипломатический скандал между Хорватией и Словенией МИД Словении решил не отправлять официальную дипломатическую ноту в Хорватию, чтобы избежать ухудшения ситуации в двусторонних отношениях.

Фото: focus.ua

Посольство Хорватии в Словении решило разослать в госучреждения этой страны коробки шоколадных конфет под названием "Поздравления из Хорватии", что вызвало дипломатический скандал.

Об этом сообщает 24sata.

"Наше (Хорватии. - Ред.) посольство в Словении на праздники разослало сотрудникам министерства иностранных дел Словении, в канцелярию премьера Церар и президента Пахор шоколадные конфеты с надписью "Поздравления из Хорватии", - говорится в сообщении.

В словенском правительстве расценили этот жест как "неприемлемую провокацию", поскольку на коробке конфет была изображена карта Хорватии, на которой территория Хорватии включает в себя спорные со Словенией территории.

На рисунке, изображенном на коробке конфет, граница Хорватии обозначена на середине Пиранского залива. Именно этот залив является объектом территориальных споров между Словенией и Хорватией, что ранее привело к блокированию Словенией вступления Хорватии в ЕС.

В настоящее время страны решают дело о делимитации границы в Международном арбитражном суде.

В ответ на такие действия хорватской стороны власти Словении вернули конфеты в посольство Хорватии в пакетах "Я чувствую Словению".

При этом МИД Словении решил не отправлять официальную дипломатическую ноту в Хорватию, чтобы избежать ухудшения ситуации в двусторонних отношениях.