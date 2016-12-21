Сирийская коалиция умеренных и экстремистских группировок взяла на себя ответственность за убийство посла РФ в Турции Боевики объяснили убийство дипломата местью за Алеппо.

Андрей Карлов Фото: EPA/UPG

Ответственность за убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова взяла на себя сирийская коалиция умеренных и экстремистских группировок "Джейш аль-Фатх" ("Армия завоевания").

Об этом сообщается на сайте иракского телеканала Al Sumaria, пишет Deutsche Welle.

Как следует из заявления от имени "Джейш аль-Фатх", убийство посла - это месть за Алеппо.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре 22-летним турецким полицейским Мевлютом Алтынташем во время открытия фотовыставки "Россия глазами турок", где дипломат выступал с речью. Убийца был застрелен турецкими спецназовцами.

Как стало известно ранее, убийца российского посла раньше охранял Эрдогана.

Коалиция "Джейш аль-Фатх" была создана 24 марта 2016 года. Помимо вооруженных представителей умеренной оппозиции, в нее входит также радикальная группировка "Джебхат Фатх аш-Шам", ранее известная как "Фронт ан-Нусра" - сирийская ветвь "Аль-Каиды".