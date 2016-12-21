В Финляндии начинают эксперимент по выплате €560 евро базового дохода в месяц Цель эксперимента - выяснить, побуждает ли дополнительный доход к поиску работы.

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В Финляндии по жребию выбрали первых участников эксперимента по получению базового дохода - безусловной выплаты, которая заменит пособие по безработице, но будет выплачиваться даже работающим гражданам.

Об этом сообщает Yle.

Всего в эксперименте, который начнется в следующем году, будут участвовать 175 тыс. человек в возрасте 25-58 лет, которые получили помощь по безработице в ноябре 2016 года.

Из 175 тыс. участников по жребию были выбраны 2000 человек, которые в течение двух лет будут получать €560 в месяц. Пособие по безработице облагается налогом, в результате чего оно составляет в среднем около €560 евро.

Те, кто будут получать базовый доход, в течение двух лет не будут получать пособие по безработице. Базовый доход не влияет на другие социальные пособия.

Уровень доходов безработных останется почти неизменным. Цель эксперимента - выяснить, побуждает ли дополнительный доход в размере €560 к поиску работы.

Участие в эксперименте является обязательным. Выплата базового дохода будет прекращена, если участник станет получать пособие по уходу за детьми дома, переедет за границу или начнет службу в армии.

Напомним, в октябре эксперты Всемирного экономического форума определили самые безопасные страны мира. Список из 141 стран возглавила Финляндия.