Уволенный из Ф1 Берни Экклстоун может создать альтернативный чемпионат Об этом сообщили два авторитетных журналиста.

Берни Экклстоун Фото: EPA/UPG

Бывший босс Формулы 1 Берни Экклостоун, которого уволили с должности новые владельцы серии, рассматривать возможность организации альтернативного чемпионата.

Об этом сообщили в твиттере два авторитетных журналиста Питер Уиндзор и Эндрю Бенсон.

"Сегодня спросил одного из корифеев Ф-1 в частном порядке, чем сейчас занимается мистер Э. Ответ: "Он создает альтернативную серию". Не смейтесь", - написал Уиндзор.

The response today when an F1 luminary was asked privately how Mr E was doing: "He's setting-up a breakaway series". Don't laugh. — Peter Windsor (@PeterDWindsor) January 25, 2017

"Интересно. Мне тоже сказал авторитетный источник, что Экклостоун намерен ответить Liberty Media - путем создания конкурирующей серии к 2019 году. Надеюсь, предсказывающие это люди ошибаются. Расколы ни для кого не хороши. Это будет просто проявлением мстительности", - заявил в свою очередь Бенсон.

Interesting. Have also been told by a trusted source they expect Ecclestone to fight back v Liberty - with a breakaway series by 2019 https://t.co/yzxWsYlcqo — Andrew Benson (@andrewbensonf1) January 26, 2017

Идея альтернативного чемпионата далеко не нова для Формулы 1, отмечает профильное издание Autosport. В прошлом десятилетии эта тема поднималась не раз на фоне острых разногласий между FIA и командами. В последний раз в 2009 году переходом в новую серию пригрозили сразу восемь команд, в том числе Ferrari и McLaren, и даже был опубликован календарь на сезон-2010 с гонками в Хересе, Буэнос-Айресе, Имоле и Хельсинки. Но закончилось все подписанием нового Договора согласия.

Он действует до 2020 года.