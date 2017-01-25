Усэйн Болт лишился "золота" Олимпиады в Пекине из-за допинга напарника Легендарный ямайский спринтер снова восьмикратный олимпийский чемпион.

Ямайский спринтер Усэйн Болт и его партнеры по сборной лишились олимпийской золотой медали после перепроверки допинг-пробы Несты Картера.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета.

МОК лишил команду Ямайки победы в эстафете 4x100 метров на Играх-2008 в Пекине.

30-летний Болт завоевал свое девятое олимпийское золото на Играх в Рио-де-Жанейро в прошлом году. При этом он заявил, что Олимпиада в Рио будет для него последней.

Он получил золотые медали за победу в забегах на 100 м, 200 м, а также 4x100 м в Рио, в Лондоне в 2012 году и в Пекине в 2008 году.

Теперь золотая медаль в эстафете на Олимпиаде 2008 года отдана спортсменам из Тринидада и Тобаго, второе место - у Японии, а третье - у Бразилии.