Усэйн Болт лишился "золота" Олимпиады в Пекине из-за допинга напарника
Легендарный ямайский спринтер снова восьмикратный олимпийский чемпион.
Ямайский спринтер Усэйн Болт и его партнеры по сборной лишились олимпийской золотой медали после перепроверки допинг-пробы Несты Картера.
Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета.
МОК лишил команду Ямайки победы в эстафете 4x100 метров на Играх-2008 в Пекине.
30-летний Болт завоевал свое девятое олимпийское золото на Играх в Рио-де-Жанейро в прошлом году. При этом он заявил, что Олимпиада в Рио будет для него последней.
Он получил золотые медали за победу в забегах на 100 м, 200 м, а также 4x100 м в Рио, в Лондоне в 2012 году и в Пекине в 2008 году.
Теперь золотая медаль в эстафете на Олимпиаде 2008 года отдана спортсменам из Тринидада и Тобаго, второе место - у Японии, а третье - у Бразилии.