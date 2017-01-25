ФК "Сумы" получил китайского инвестора и тренера Владимира Лютого Курировать проект будет замгубернатора Иван Боршош.

В среду, 25 января, в Сумах был подписан договор о передаче профессионального футбольного клуба "Сумы", который играет в первой лиге, новым инвесторам из Китая, сообщает местное издание 0542.ua.

Подписи под соглашением поставили глава Сумской ОГА Михаил Клочко, директор Сумского машиностроительного научного-производственного объединения (прежний инвестор ПФК "Сумы") Алексей Цымбал и представитель китайской инвестиционной группы Лио Байрам.

Слева стоят Цымбал, Лютый, Клочко, Лио Байрам, Набиев. Крайний справа - Боршош

Курировать проект будет замгубернатора Иван Боршош, а тренировать игроков - знаменитый игрок "Днепра", чемпион Сеула-1988 Владимир Лютый.

Football.ua пишет, что помогать Лютому будут небезызвестные в Украине специалисты: тренером вратарей станет Сергей Краковский, ранее работавший в Металлурге З, Днепре, Динамо К, Зирке, Арсенале, Кубани, Астане и Кривбассе. Ассистентом главного тренера будет Юрий Кулиш, ранее трудившийся в Черноморце, Шерифе, Тирасполе, минском Динамо, киевском Арсенале, Кубани и московском Локомотиве. Последний работал в структуре Арсенала при Леониде Кучуке.

Спортивным директором клуба будет Ильгар Набиев. 29-летний экс-полузащитник раньше работал под управлением Лютого и помог наставнику выйти на инвестиционную компанию, в которой сам же и трудится.

Перед командой поставлена задача финишировать в шестерке, а в перспективе - выйти в Премьер-лигу. Сейчас "Сумы" идут на 16-м месте. Клуб испытывал серьезные финансовые трудности и не исключал, что может сняться с чемпионата.

Сумское НПО подконтрольно группе "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.