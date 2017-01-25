Надаль впервые за два с половиной года вышел в 1/2 финала "Шлема" Испанец справился с канадцем Милошем Раоничем в трех сетах.

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14-кратный победитель турниров "Большого Шлема" Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Испанец в четвертьфинале обыграл канадца Милоша Раонича 6:4, 7:6(7), 6:4 и впервые за два с половиной года пробился в полуфинал турнира "Большого Шлема".

30-летний Надаль во втором сете отыграл шесть сетболов.

В полуфинале он встретится с болгарином Григором Димитровым.

Во вторник в полуфинал пробился швейцарец Роджер Федерер, он сразится за выход в финал со своим соотечественником Стэном Вавринкой.

Первая и вторая ракетки мира британец Энди Маррей и серб Новак Джокович сенсационно проиграли на ранних стадиях AusOpen.