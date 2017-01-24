Американская Liberty Media купила "Формулу-1" Новым главой "Формулы" назначен Чейз Керри

Фото: EPA/UPG

Американская корпорация Liberty Media закрыла сделку по приобретению группы компаний "Формула-1".

Об этом сообщается на сайте гонок.

Новым главой "Формулы" назначен Чейз Керри. Ранее возглавлявший предприятие Берни Экклстоун стал его почетным председателем.

"Мы очень рады, что завершили сделку и что Чейз будет вести этот бизнес в качестве генерального директора", - заявил президент и исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей.

Он также отметил, что в настоящий момент "существует огромная возможность для роста этого вида спорта".

В связи с завершением сделки Liberty Media намерена сменить название на Formula One Group.

Напомним, Liberty Media приобрела у фонда CVC Capital Partners 18,7% акций Formula 1 в сентябре прошлого года. Их стоимость составляла $746 млн. Тогда компания получила право выкупа 100% акций Formula 1. Их Liberty Media оценивала в $8 млрд (вместе с долгом гоночной серии в $4,1 млрд). Эту сделку Международная автомобильная федерация одобрила 19 января.