Берни Экклстоуна уволили с должности главы Формулы 1 Англичанин руководил главной гоночной серией четыре десятка лет.

Берни Экклстоун Фото: EPA/UPG

Новые владельцы Формулы 1 из Liberty Media уволили многолетнего управляющего директора Formula One Group Берни Экклстоуна.

Журналисты немецкого издания Auto, Motor und Sport смогли связаться с Экклстоуном, который подтвердил: "Сегодня меня сместили. Я ухожу, и это официально. Больше я не руковожу Формулой 1 - этим занимается Чейз Кэри".

62-летний американец теперь занимает две должности одновременно. Он является президентом и председателем Ф1. За спортивную составляющую Формулы 1 будет отвечать Росс Браун, который занимал ведущие роли в чемпионских командах Benetton, Ferrari и Brawn GP.

Экклстоун получит должность почетного президента. Сам Берни прокомментировал это так: "Моя новая должность звучит очень по-американски. Почетный президент. Окей, только я не представляю, что это вообще значит".

Отныне 86-летний англичанин, который руководит Формулой 1 уже четыре десятка лет, не сможет влиять на решения правообладателей, FIA и команд, пишет Autosport.