Киевское "Динамо" заняло 11 место в рейтинге клубов за всю историю Лиги чемпионов
Донецкий "Шахтер" находится на 31 позиции.
Киевское "Динамо" заняло 11 место в рейтинге выступлений клубов в Лиге чемпионов, а также предшедствующему ей Кубке европейских чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.
За всю историю своих выступлений в самом престижном клубном турнире Европы "Динамо" набрало 239 очков, что всего на два меньше, чем у английского "Ливерпуля", который замкнул топ-10. Киевляне провели 225 матчей за 33 сезона, одержав 95 побед при 49-ти ничьих и 81-м поражении.Донецкий ФК «Шахтер» находится в таблице на 31 позиции с 112 очками в активе. На счету "горняков" 17 еврокубковых сезонов, 110 матчей и 112 очков - 45 побед, 22 ничьи и 43 поражения.
В Топ-10 команд Лиги чемпионов вошли
1. "Реал" Мадрид (Испания) - 550 очков
2. "Бавария" (Германия) - 429 очков
3. "Барселона" (Испания) - 399 очков
4. "МЮ" (Англия) - 354 очка
5. "Милан" (Италия) - 314 очков
6. "Ювентус" (Италия) - 303 очка
7. "Бенфика" (Португалия) - 269 очков
8. "Порту" (Португалия) - 254 очка
9. "Арсенал" (Англия) - 245 очков
10. "Ливерпуль" (Англия) - 241 очко.
Напомним, "Динамо" Лобановского попало в двадцатку лучших команд всех времен по версии британского издания "4-4-2".