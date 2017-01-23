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Киевское "Динамо" стало 11-м в рейтинге клубов за всю историю Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" находится на 31 позиции.

Киевское "Динамо" стало 11-м в рейтинге клубов за всю историю Лиги чемпионов
Фото: zaxid.net

Киевское "Динамо" заняло 11 место в рейтинге выступлений клубов в Лиге чемпионов, а также предшедствующему ей Кубке европейских чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

За всю историю своих выступлений в самом престижном клубном турнире Европы "Динамо" набрало 239 очков, что всего на два меньше, чем у английского "Ливерпуля", который замкнул топ-10. Киевляне провели 225 матчей за 33 сезона, одержав 95 побед при 49-ти ничьих и 81-м поражении.

Донецкий ФК "Шахтер" находится в таблице на 31 позиции с 112 очками в активе. На счету "горняков" 17 еврокубковых сезонов, 110 матчей и 112 очков - 45 побед, 22 ничьи и 43 поражения.

В Топ-10 команд Лиги чемпионов вошли:

1. "Реал" Мадрид (Испания) - 550 очков

2. "Бавария" (Германия) - 429 очков

3. "Барселона" (Испания) - 399 очков

4. "МЮ" (Англия) - 354 очка

5. "Милан" (Италия) - 314 очков

6. "Ювентус" (Италия) - 303 очка

7. "Бенфика" (Португалия) - 269 очков

8. "Порту" (Португалия) - 254 очка

9. "Арсенал" (Англия) - 245 очков

10. "Ливерпуль" (Англия) - 241 очко.

Напомним, "Динамо" Лобановского попало в двадцатку лучших команд всех времен по версии британского издания "4-4-2".

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Тэги: УЕФА, Лига Чемпионов, ФК Динамо Киев, ФК Шахтер

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