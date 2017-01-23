В Германии выпустили новый фильм о допинге в российском спорте Дисквалифицированные российские тренера продолжают работать.

Фото: newsfiber.com

Немецкий телеканал ARD презентовал новый фильм о допинге в российском спорте журналиста Хайо Зеппельта.

В основном этот фильм состоит из интервью российского легкоатлета Андрея Дмитриева.

Значительная часть фильма - и интервью Дмитриева - посвящена дисквалифицированным российским тренерам, которые, несмотря на отстранение от спортивной деятельности, продолжают работать с легкоатлетами на профессиональном уровне. Эти факты в фильме подтверждаются съемками скрытой камерой.

"С позиции атлета, очень близкого к национальной сборной, я могу сказать, что на самом деле никаких изменений не произошло, потому что я вижу тренеров, которые, я точно знаю, используют допинг - они все еще работают, и есть атлеты, которые, как мне точно известно, принимают допинг", - сказал Дмитриев.

По его оценкам, запрещенные препараты принимают 70-80% российских легкоатлетов.

В последние годы немецкий канал ARD выпустил несколько документальных фильмов, посвященных проблеме допинга в российском спорте. Автором этой серии фильмов является известный немецкий журналист Хайо Зеппельт.

На основании обвинений, прозвучавших в фильмах Зеппельта, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) провело собственное расследование. В докладе, подготовленном для организации юристом Ричардом Маклареном, говорится о масштабной системе манипуляций с допинг-пробами в России с 2011 года.

Основой для ряда выводов стали обвинения, выдвинутые в этом году бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который в мае рассказал о системе подмены допинг-проб.

По итогам доклада ВАДА рекомендовала отстранить Россию от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Международный Олимпийский комитет решил не отстранять российскую сборную от участия в играх в Рио, которые прошли в августе. Решение о допуске спортсменов МОК предоставил спортивным федерациям.

В итоге МОК допустил до участия в играх около 270 российских спортсменов. Не смогла участвовать в играх российская сборная по легкой атлетике.

МОК также ввел против России санкции, которые были продлены в начале декабря 2016 года. В рамках санкционного режима МОК не может организовывать или патронировать проведение каких-либо спортивных мероприятий или встреч в России.