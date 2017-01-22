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​"Шапекоэнсе" провел первый матч после авиакатастрофы

Товарищеская игра с "Палмейрасом" завершилась со счетом 2:2.

​"Шапекоэнсе" провел первый матч после авиакатастрофы
"Шапекоэнсе"
Фото: EPA/UPG

Бразильская команда "Шапекоэнсе" 21 января провела первый матч после авиакатастрофы, в которой погиб почти весь ее основной состав.

Футболисты "Шапекоэнсе" разошлись миром с действующим чемпионом Бразилии "Палмейрасом" в товарищеском матче, пишет SkyNews.

Встреча, состоявшаяся в субботу на Arena Conda в Шапеко, завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

Чемпионат штата Санта-Катарина, в котором выступает "Шапекоэнсе", стартует 26 января.

Напомним, "Шапеконсе" 30 ноября должен был провести первый финальный матч Южноамериканского кубка (Копа Судамерикана) с колумбийской командой "Атлетико Насьональ". По пути на игру возле колумбийского города Медельина 29 ноября произошло крушение самолета. Среди пассажиров лайнера были игроки и тренерский штаб бразильского клуба. В результате катастрофы 71 человек погиб, в их числе 19 футболистов.

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) решила присудить "Шапекоенсе" победу в Копа Судамерикана-2016.

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Тэги: Бразилия

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